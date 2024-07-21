Нервное истощение

Нервное истощение — почему это опасно?

Может ли нервное истощение довести до серьезных проблем со здоровьем, или нужно просто «взять себя в руки»? Симптомы этого состояния могут быть самыми разными – от тотального упадка сил, проблем со сном и перепадов настроения до боли в суставах и даже периодической рвоты. Нервное истощение развивается на фоне хронической усталости, а дальше организм выбирает самые разные способы послать сигнал SOS. В зоне риска может оказаться любой, главное вовремя осознать проблему и начать путь к ее решению. Когда сил совсем немного, важно точно знать, как оказать себе «первую помощь» и чего ждать от компетентного врача, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Причины нервного истощения

Официально такого диагноза не существует, вместо этого врач напишет в карте «астения». Тем не менее нервное истощение — это распространенная проблема, которая встречается преимущественно у людей в возрасте 20-50 лет и чаще диагностируется у женщин. Это состояние может развиться стремительно, например, в результате сильного эмоционального потрясения (развод, смерть близкого человека), или медленно и постепенно в результате длительного негативного воздействия — перенесенного тяжелого заболевания, конфликтов в семье или на работе и т.д. Дополнительными провоцирующими факторами могут быть употребление алкоголя, перенесенные черепно-мозговые травмы и неблагоприятная наследственность. Но чаще всего к нервному истощению приводит эмоционально насыщенный труд без перерывов и отдыха, который не приносит удовлетворения, а наоборот создает чувство бесполезности, никчемности и неуспешности.

Развитие нервного истощения

Под действием неблагоприятных внешних или внутренних факторов происходит изменение работы нервной системы — она пытается компенсировать негативное влияние и адаптировать организм к трудностям. И если при краткосрочном стрессе, который не превышает резервов организма, эта система работает безупречно, то на фоне длительного воздействия развивается дисбаланс механизмов адаптации и происходит сбой в функционировании различных систем организма, что проявляется теми или иными психосоматическими симптомами. Это еще больше усугубляет ситуацию, приводя к ухудшению самочувствия и работоспособности.

Симптомы нервного истощения

Первые возможные признаки истощения нервной системы могут быть очень размытыми и стертыми, часто их длительно не замечают: Появляется забывчивость — из головы вылетают слова или выпадают мелкие дела; Возникает чувство, что стало труднее соображать, словно ваш мозг работает на пониженной передаче; Может пропасть какое-либо желание двигаться после работы. Нервное истощение значительно снижает качество жизни, ухудшая общее состояние и способность полноценно общаться, работать и получать удовольствие от отдыха.

Спектр возможных проявлений нервного истощения очень широк, у каждого человека оно будет проявляться индивидуально в зависимости от слабых мест в здоровье. Жалобы могут быть единичными или представлять собой целый комплекс, с которыми как правило человек уже обращается к врачу. Вот некоторые из них: Нарушения сна: трудности с засыпанием, бессонница, ночные кошмары; Психосоматические проявления: рвота, тошнота, снижение или увеличение аппетита, скачки артериального давления, боли в области сердца, ощущение онемения и холода в руках и ногах, нарушение либидо; Нарушения со стороны нервной системы: раздражительность, необоснованные вспышки гнева, сильная утомляемость, слабость, снижение работоспособности, нарушение памяти, нарушение речи, нарушения ориентации в пространстве и координации.

Диагностика: как понять, что у вас именно нервное истощение?

Как правило, нервное истощение — это все-таки диагноз исключения, т.е. врач сначала тщательно оценит жалобы и проведет обследование, так как многие из симптомов могут быть признаками других заболеваний, например, эндокринологических и сердечно-сосудистых.

Лечение нервного истощения

Поскольку нервное истощение — это комплексная проблема, ее лечение должно представлять собой целую систему мер. Причем пациенту придется не только придерживаться назначенной терапии, но и с вниманием отнестись к своему образу жизни. Накормите свой мозг Работа мозга очень энергозатратна, он потребляет четверть всей поступающей в организм глюкозы и одну пятую кислорода. Недостаток витаминов и строительных веществ в рационе напрямую сказывается на его работе, снижая устойчивость и работоспособность. В результате этого нервное истощение наступает быстрее.

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Уменьшите свой стресс Здесь могут помочь и работа с психологом, и письменные практики (например, фрирайтинг — свободное ведение дневника с переносом эмоций на бумагу, или написание «карты усталости», где отмечаются наиболее энергозатратные для вас процессы и моменты в течение недели), и отказ от дополнительной нагрузки в рамках выполняемой работы, если это возможно. Важно составить свое расписание, заранее оценив объем возможной нагрузки и требующееся на него время, — это поможет снизить тревожность и поддерживать продуктивность без перегрузки нервной системы. Дайте себе отдохнуть Одной из методик, которая помогает восстановиться при истощении, является система отдыха при которой: 1 раз в день выделяется час на отдых; 1 выходной в неделю устраивается полноценный выходной без выполнения бытовых дел; 1 раз в 2-3 месяца желательно смена обстановки на 1-2 дня; 1 раз в год необходим отпуск длиной не менее 2 недель. Важно также уделить внимание нормализации сна, так как адекватный режим позволяет телу и нервной системе полноценно восстанавливаться и приводит в порядок психоэмоциональные переживания. Найдите время для движения Особо стоит выделить значение физических упражнений при лечении нервного истощения. Спорт помогает расслабиться не только физически, но и эмоционально. Поэтому не стоит пренебрегать ежедневной зарядкой и легкой прогулкой. Однако следите за балансом, важно чувствовать в себе силы даже для легкой нагрузки, а не добавлять еще одно обязательное для выполнения дело, которое только усугубит истощение.

Заключение