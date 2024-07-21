Нервное истощение
Нервное истощение — почему это опасно?
Может ли нервное истощение довести до серьезных проблем со здоровьем, или нужно просто «взять себя в руки»? Симптомы этого состояния могут быть самыми разными – от тотального упадка сил, проблем со сном и перепадов настроения до боли в суставах и даже периодической рвоты. Нервное истощение развивается на фоне хронической усталости, а дальше организм выбирает самые разные способы послать сигнал SOS.
В зоне риска может оказаться любой, главное вовремя осознать проблему и начать путь к ее решению. Когда сил совсем немного, важно точно знать, как оказать себе «первую помощь» и чего ждать от компетентного врача, чтобы вернуться к полноценной жизни.
Причины нервного истощения
Официально такого диагноза не существует, вместо этого врач напишет в карте «астения». Тем не менее нервное истощение — это распространенная проблема, которая встречается преимущественно у людей в возрасте 20-50 лет и чаще диагностируется у женщин.
Это состояние может развиться стремительно, например, в результате сильного эмоционального потрясения (развод, смерть близкого человека), или медленно и постепенно в результате длительного негативного воздействия — перенесенного тяжелого заболевания, конфликтов в семье или на работе и т.д. Дополнительными провоцирующими факторами могут быть употребление алкоголя, перенесенные черепно-мозговые травмы и неблагоприятная наследственность.
Но чаще всего к нервному истощению приводит эмоционально насыщенный труд без перерывов и отдыха, который не приносит удовлетворения, а наоборот создает чувство бесполезности, никчемности и неуспешности.
Развитие нервного истощения
Под действием неблагоприятных внешних или внутренних факторов происходит изменение работы нервной системы — она пытается компенсировать негативное влияние и адаптировать организм к трудностям. И если при краткосрочном стрессе, который не превышает резервов организма, эта система работает безупречно, то на фоне длительного воздействия развивается дисбаланс механизмов адаптации и происходит сбой в функционировании различных систем организма, что проявляется теми или иными психосоматическими симптомами. Это еще больше усугубляет ситуацию, приводя к ухудшению самочувствия и работоспособности.
Симптомы нервного истощения
Первые возможные признаки истощения нервной системы могут быть очень размытыми и стертыми, часто их длительно не замечают:
Появляется забывчивость — из головы вылетают слова или выпадают мелкие дела;
Возникает чувство, что стало труднее соображать, словно ваш мозг работает на пониженной передаче;
Может пропасть какое-либо желание двигаться после работы.
Нервное истощение значительно снижает качество жизни, ухудшая общее состояние и способность полноценно общаться, работать и получать удовольствие от отдыха.
Спектр возможных проявлений нервного истощения очень широк, у каждого человека оно будет проявляться индивидуально в зависимости от слабых мест в здоровье. Жалобы могут быть единичными или представлять собой целый комплекс, с которыми как правило человек уже обращается к врачу.
Вот некоторые из них:
Нарушения сна: трудности с засыпанием, бессонница, ночные кошмары;
Психосоматические проявления: рвота, тошнота, снижение или увеличение аппетита, скачки артериального давления, боли в области сердца, ощущение онемения и холода в руках и ногах, нарушение либидо;
Нарушения со стороны нервной системы: раздражительность, необоснованные вспышки гнева, сильная утомляемость, слабость, снижение работоспособности, нарушение памяти, нарушение речи, нарушения ориентации в пространстве и координации.
Диагностика: как понять, что у вас именно нервное истощение?
Как правило, нервное истощение — это все-таки диагноз исключения, т.е. врач сначала тщательно оценит жалобы и проведет обследование, так как многие из симптомов могут быть признаками других заболеваний, например, эндокринологических и сердечно-сосудистых.
Лечение нервного истощения
Поскольку нервное истощение — это комплексная проблема, ее лечение должно представлять собой целую систему мер. Причем пациенту придется не только придерживаться назначенной терапии, но и с вниманием отнестись к своему образу жизни.
Накормите свой мозг
Работа мозга очень энергозатратна, он потребляет четверть всей поступающей в организм глюкозы и одну пятую кислорода. Недостаток витаминов и строительных веществ в рационе напрямую сказывается на его работе, снижая устойчивость и работоспособность. В результате этого нервное истощение наступает быстрее.
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Уменьшите свой стресс
Здесь могут помочь и работа с психологом, и письменные практики (например, фрирайтинг — свободное ведение дневника с переносом эмоций на бумагу, или написание «карты усталости», где отмечаются наиболее энергозатратные для вас процессы и моменты в течение недели), и отказ от дополнительной нагрузки в рамках выполняемой работы, если это возможно. Важно составить свое расписание, заранее оценив объем возможной нагрузки и требующееся на него время, — это поможет снизить тревожность и поддерживать продуктивность без перегрузки нервной системы.
Дайте себе отдохнуть
Одной из методик, которая помогает восстановиться при истощении, является система отдыха при которой:
1 раз в день выделяется час на отдых;
1 выходной в неделю устраивается полноценный выходной без выполнения бытовых дел;
1 раз в 2-3 месяца желательно смена обстановки на 1-2 дня;
1 раз в год необходим отпуск длиной не менее 2 недель.
Важно также уделить внимание нормализации сна, так как адекватный режим позволяет телу и нервной системе полноценно восстанавливаться и приводит в порядок психоэмоциональные переживания.
Найдите время для движения
Особо стоит выделить значение физических упражнений при лечении нервного истощения. Спорт помогает расслабиться не только физически, но и эмоционально. Поэтому не стоит пренебрегать ежедневной зарядкой и легкой прогулкой. Однако следите за балансом, важно чувствовать в себе силы даже для легкой нагрузки, а не добавлять еще одно обязательное для выполнения дело, которое только усугубит истощение.
Заключение
Лечение нервного истощения — это долгий путь, однако он имеет конец. Осознание проблемы — уже половина ее решения. В результате восстановления человеку заново открывается яркий эмоциональный мир, появляются силы и интерес к жизни.
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